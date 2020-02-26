الحمدان: قطاع الموارد البشرية سيشهد تطورًا في المرحلة المستقبلية

رفع وزير الخدمة المدنية السابق سليمان بن عبدالله الحمدان، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان؛ بمناسبة انتهاء عمله وزيرًا للخدمة المدنية.

وقال الحمدان، في بيان، «يشرفني بمزيدٍ من الامتنان والتقدير أن أرفع جزيل شكري وعظيم امتناني؛ للقيادة الرشيدة على ما حظيتُ به من الثقة الغالية طوال الفترة المنقضية إبان عملي وزيرًا للخدمة المدنية، وعلى ما لقيته من الدعم الكبير والمستمر من لدنهما يحفظهما الله، مما مكنني وفريق العمل معي من تحقيق ما تتطلع إليه القيادة الرشيدة من غايات، وفق الخطط المرسومة والأهداف المحددة في برامج رؤية المملكة 2030».

وأشاد «الحمدان»، في تصريحه، بالخطوة الكبيرة التي جاءت في الأوامر الملكية القاضية بدمج وزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن قطاع الموارد البشرية في المملكة سيشهد في الفترة المستقبلية، تطورًا ملحوظًا وتحسنًا متزايدًا؛ نتيجة للأمر الملكي الكريم القاضي بدمج الوزارتين تحت اسمها الجديد واختصاصاتها الجديدة، مما سيمكِّن من تسيير الموارد البشرية في القطاعين العام والخاص ضمن رؤية واحدة، وتحسين برامج التنمية الاجتماعية بشكل أكثر فاعلية، وأكد معاليه أن هذه الخطوة قد حظيت بدراسة شاملة وتنسيق متكامل بين الوزارتين خلال الفترة الماضية.

واختتم الحمدان تمنياته بدوام التوفيق لجميع العاملين في الوزارة، والنجاح في تحقيق تطلعاتهم في أدوارهم المستقبلية، وأن يمدّ الله خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بمزيد من التوفيق والسداد، وأن يحفظهما الله ليواصلا المسيرة الطيبة في كل ما من شأنه رفعة البلاد، ورخاء الشعب السعودي النبيل، ويبارك في عمريهما وأعمالهما.

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