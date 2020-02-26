«تعزيز العلاقات الثنائية» يتصدر مباحثات وزير الخارجية مع نظيره الموريتاني

استقبل الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، في ديوان الوزارة اليوم، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الموريتانية إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

واستعرض الوزيران العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في العديد من المجالات، إضافة لبحث المستجدات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية الدكتور هزاع بن زبن المطيري.

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