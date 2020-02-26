وفاة الأمير طلال بن سعود

صدر عن الديوان الملكي- اليوم- البيان التالي:

انتقل إلى رحمة الله تعالى، صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيُصلى عليه- إن شاء الله- يوم غدٍ الخميس، الموافق 3 / 7 / 1441هـ بعد صلاة العصر، في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

وتولى الأمير طلال- رحمه الله- الذي رحل عن عمر ناهز 68 عامًا، عددًا من المناصب الرياضية، فضلًا عن مسيرته الوطنية الحافلة.

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ولد الأمير طلال عام 1371هـ/1952م في العاصمة الرياض، وتدرج في مراحل التعليم، إلى أن التحق بجامعة الملك سعود ودرس بقسم التاريخ.

وبدأ الأمير طلال حياته العملية، موظفًا في إمارة منطقة الرياض في المكتب الخاص لأمير الرياض، من عام 1400هـ حتى عام 1425هـ، ثم تقاعد من عمله لظروف والدته الصحية.

تولى الأمير طلال عددًا من المناصب في مجال الرياضة، وأهمها رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة، رئيس الاتحاد الخليجي لكرة السلة، رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطائرة، عضو اللجنة الأولمبية السعودية، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة السلة- شرفيًا-، كما كان رحمه الله عضوًا رسميًا بهيئة أعضاء شرف نادي النصر.