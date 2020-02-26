للمرأة العاملة بالقطاع الخاص.. كيف تستفيدين من برنامج «قرة» لضيافة الأطفال؟

يقدم صندوق تنمية الموارد البشرية هدف، خدمة لضيافة الأطفال لدعم المرأة العاملة، وذلك من خلال برنامج قرة، الذي يوفر العديد من المزايا للنساء السعوديات العاملات في القطاع الخاص بما يساعد في استقرارهن في وظائفهن.

وبحسب ما أعلنه صندوق تنمية الموارد البشرية هدف، اليوم الأربعاء، فإن عدد الموظفات السعوديات المستفيدات من برنامج قرة لدعم مراكز ضيافة الأطفال للمرأة العاملة، بلغ 2,838 مستفيدة.

ما برنامج قرة؟

برنامج قرة هو مبادرة من صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، تقدم خدمة ضيافة الأطفال لتمكين المرأة العاملة في القطاع الخاص من الالتحاق بسوق العمل والاستمرار فيه، وهي مطمئنة على الرعاية المقدمة لأطفالها.

يهدف برنامج قرة لضيافة الأطفال ودعم المرأة العاملة، إلى زيادة نسبة النساء السعوديات العاملات في القطاع الخاص، والمساهمة في استقرار النساء السعوديات في وظائفهن، وخلق حلول مبسطة للأمهات السعوديات العاملات في القطاع الخاص.

كما يهدف برنامج قرة من خلال خدمة ضيافة الأطفال، إلى دعم وزيادة نسبة النساء السعوديات العاملات في القطاع الخاص والتشجيع على استقرارهن الوظيفي، وتحسين وتطوير بيئة وخدمات مراكز ضيافات الأطفال في المملكة.

ومن خلال خدمة ضيافة الأطفال التي يوفرها برنامج قرة، يمكن للمرأة العاملة التغلب على العديد من الحواجز في بيئة عمل المرأة في المملكة، ومساعدتها في الموازنة بين مسؤولياتها وواجباتها الأسرية وطموحاتها الوظيفية.

كما يعمل برنامج قرة لدعم المرأة العاملة في القطاع الخاص على تسهيل إمكانية الوصول للبيانات والمعلومات المتعلقة بمراكز ضيافات الأطفال، وذلك عن طريق إطلاق بوابة إلكترونية تخدم البرنامج.

ويوفر برنامج قرة لدعم المرأة العاملة برامج لتدريب حاضنات الأطفال وتأهيلهن للعمل في مراكز ضيافات الأطفال، وتمكين أنواع مختلفة من الحاضنات، وذلك لرفع كفاءة هذا القطاع.

كيف يدعم برنامج قرة المرأة العاملة؟

يسهم صندوق تنمية الموارد البشرية هدف بتغطية 80% من تكلفة ضيافات الأطفال، بحد أقصى 800 ريال شهريًّا للطفل الواحد.

فيما تسهم المستفيدة من برنامج دعم خدمة ضيافة الأطفال؛ لتمكين المرأة العاملة، في القطاع الخاص بمبلغ شهري 200 ريال بحد أدنى للطفل الواحد.

وحدد صندوق تنمية الموارد البشرية هدف مدة الدعم ببرنامج قرة حتى يصل عمر الطفل إلى 4 سنوات، وتتمثل آلية الدعم كالتالي:

السنة الأولى: تغطية 80% أي تغطية 800 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد‎.‎

السنة الثانية: تغطية 60%، تغطية تغطية 600 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد.

السنة الثالثة: تغطية 50% أي 500 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد.

السنة الرابعة: تغطية 40% أي تغطية 400 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد.

6 شروط للالتحاق بمسار الدعم ببرنامج قورة

حدد صندوق تنمية الموارد البشرية هدف، عدة شروط للالتحاق بمسار الدعم ببرنامج قرة لخدمة ضيافة الأطفال، لتمكين المرأة العاملة في القطاع الخاص، وتتمثل في الآتي:

أن تكون المرأة العاملة سعودية الجنسية.

تعمل بالقطاع الخاص.

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مسجلة بالتأمنيات الاجتماعية.

ألا يتجاوز أجر المرأة العاملة المقدمة للحصول على دعم برنامج قرة، المسجل في التأمنيات 8 آلاف ريال.

ألا يتجاوز عمل الطفل 6 سنوات.

الدعم بحد أقصى طفلين للمستفيدة.

وأكد صندوق تنمية الموارد البشرية هدف، أن برنامج دعم ضيافة الأطفال «قرة»، يغطي كل مناطق المملكة؛ وذلك بحسب المراكز المرخصة في كل منطقة.

وتصل مدة الدعم في برنامج قرة المقدم للمرأة العاملة إلى أربع سنوات للمستفيدة الواحدة؛ وذلك لحضانة طفلين كحد أقصى حتى بلوغهما ست سنوات.

طريقة حجز خدمة مشمولة بالدعم في برنامج قرة

التسجيل في بوابة طاقات.

التقديم على برنامج قرة في بوابة طاقات.

التسجيل في بوابة قرة.

التحقق من الأهلية عبر صفحة دعم الأم العاملة.

إضافة بيانات الأطفال إلى برنامج الدعم.

اختيار أحد المراكز المعتمدة التي تحتوي على شعار الاعتماد.

اختيار الخدمة المناسبة للطفل والضغط على «حجز مشمول بالدعم».

اختيار الطفل وتحديد تاريخ بدء الخدمة.

انتظار موافقة المركز على الطلب.

التوجه للمركز لدفع الرسوم المتبقية بعد خصم مبلغ الدعم وتزويد المركز برمز التحقق.

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