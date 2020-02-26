«تطوير» للمباني توقع مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للمقاولين

وقعت شركة تطوير للمباني TBC الشركة الحكومية المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والذراع المنفذة لمشروعات وزارة التعليم، اليوم مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للمقاولين، على هامش منتدى المشاريع المستقبلية المقام حاليًّا بالرياض.

ووقع المذكرة، الرئيس التنفيذي لشركة TBC المهندس فهد بن إبراهيم الحمّاد، والأمين العام للهيئة السعودية للمقاولين المهندس ثابت بن مبارك آل سويد.

وتهدف المذكرة إلى التعاون بين الطرفين لضمان الوصول إلى المقاولين المؤهلين في المجالات التخصصية والفنية المستهدفة، على أن تقوم الهيئة السعودية للمقاولين بالعمل على تأهيل وترخيص مقاولي شركة TBC مع الأخذ في الحسبان المشاريع ذات الطبيعة الخاصة للشركة، وفق أفضل الممارسات والتطبيقات العالمية التي تعمل عليها الهيئة السعودية للمقاولين في هذا المجال، وإعداد برنامج متكامل لإدارة عمليات التأهيل وفق ما يتم الاتفاق عليه من الأدوار والمسؤوليات والتكاليف.

وبموجب المذكرة يعمل الطرفان على تقديم الخدمات التدريبية لمنسوبي ومقاولي الطرفين؛ لرفع كفاءة أداء العاملين في مجال المقاولات وإدارة المرافق وفق البرامج التدريبية المتفق عليها.

وتنص المذكرة على أن تعمل شركة TBC على حث مقاوليها بالتسجيل في عضوية الهيئة السعودية للمقاولين، دون وجود التزام عليها أو على مقاوليها بذلك، كما تنص بنود المذكرة، أيضًا، على تبادل الخبرات والمعلومات، بين الطرفين، وكذلك المشاركة في الفعاليات والمؤتمرات، والدراسات والإحصاءات المتعلقة بقطاع المقاولات، وتقديم المشورة والدعم والمساعدة الضرورية.

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يُذكر أن شركة TBC التي بدأت أعمالها في الربع الأول من العام 2013م، هي الشركة المسؤولة عن تنفيذ مشروعات وزارة التعليم، وتعمل بشكل رئيس على توفير بيئة تعليمية آمنة وذات جودة عالية ومتطورة.

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