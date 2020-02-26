السعودية اليوم / تعليم تبوك ينظم ورشة عمل للمستثمرين في قطاع التعليم الأهلي



تبوك 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واس

ناقشت ورشة تطوير قطاع التعليم الأهلي التي عقدها مكتب التعليم الأهلي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك اليوم، بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة عددًا من الإجراءات التي تواجه المستثمرين مع وزارة التعليم كجهة إشرافية والجهات الشريكة المتمثلة في أمانة المنطقة وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وإدارة الدفاع المدني وفرع وزارة التجارة بتبوك ، بهدف تحسين وتطوير أداء المدارس والمعاهد الأهلية والعالمية بعموم مدن ومحافظات المنطقة.

وأكد مدير مكتب التعليم الأهلي بتعليم تبوك خالد العمري، حرص وزارة التعليم على تذليل الصعوبات أمام المستثمرين في قطاع التعليم وأهمية تفعيل دور القطاع الخاص في التعليم وتمكينه وتطويره بما يضمن جودة وزيادة مشاركته في التعليم العام.

وقال: إن الورشة بحثت قضايا التعليم الأهلي والأجنبي ، ودراسة العقبات التي تواجه قطاع التعليم الأهلي وتقديم المقترحات والتوصيات لحلها.

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19:03ت م

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