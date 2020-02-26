السعودية اليوم / جامعة الحدود الشمالية تستضيف ملتقى الجامعات العالمية الأول



عرعر 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واس

تستضيف جامعة الحدود الشمالية يوم الأربعاء القادم، فعاليات ملتقى الجامعات العالمية الأول بتنظيم شركة قبولك للخدمات التجارية، وذلك من خلال استضافة 21 جامعة عالمية، برعاية معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور محمد بن يحيى الشهري في بهو كلية العلوم بالمدينة الجامعية بعرعر.

ويعرض ممثلوها خلال الملتقى خدمات استشارية وأكاديمية حول برامج اللغة الإنجليزية وبرامج الدراسات الجامعية والدراسات العليا التي تقدمها.

وأوضحت الجامعة، أن الملتقى هو الأول من نوعه في المنطقة، ولأهمية الشراكة المجتمعية بين الجامعة والقطاع الخاص ومختلف فئات المجتمع المحلي.

من جانبه، وجه معالي مدير الجامعة الدعوة للطلبة لزيارة الملتقى، وللراغبين باستكمال دراساتهم العليا من مختلف أبناء وبنات المنطقة، لتكون مبادرة تؤكد دور الجامعة في تقديم خدمات استشارية وأكاديمية تعود بالنفع والفائدة على المجتمع المحلي، وتسهيل إجراءات القبول في مختلف مسارات الدراسات العليا، وتمكين المهتمين من تحقيق رغبتهم في استكمال مسيرتهم الأكاديمية ضمن برامج تعليم عالمية.

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19:01ت م

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