

برازيليا 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واس

أعلنت البرازيل عن أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجدّ في البلاد وهو رجل من ساو باولو, زار إيطاليا.

وقال وزير الصحة البرازيلي لويس أنريكي مانديتا في مؤتمر صحفي: لدينا تأكيد لحالة إصابة رجل يبلغ 61 عاماً، وأصبح أول مصاب في أمريكا اللاتينية.

// انتهى //

18:54ت م

0246





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / البرازيل تعلن عن أول إصابة مؤكدة لديها بفيروس كورونا المستجدّ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.