السعودية اليوم / رئيس ديوان المظالم يزور المحكمة الإدارية ببريدة



بريدة 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واس

قام معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف اليوم بزيارة تفقدية للمحكمة الإدارية ببريدة، اطّلع خلالها على سير العمل بإدارات المحكمة، وإنجاز الأعمال المرتبطة بعملية التقاضي، كما شهدت الجولة تفقد إدارة الدعاوى، وأقسام قيد القضايا وتسليم الأحكام؛ وذلك للتأكد من سرعة وجودة إنجاز الأعمال، إلى جانب تفقده لمرافق المحكمة، وما تم من تطوير وتحسين في البنية التحتية.

والتقى معاليه في السياق ذاته بأصحاب الفضيلة القضاة، ومنسوبي المحكمة، وتمت مناقشة عددٍ من الموضوعات التي تهدف إلى تطوير بيئة العمل وتعزيز إنتاجيته وإنجازه وتيسير إجراءاته وتذليل المعوقات التي تواجه أطراف العملية القضائية.

كما حث معاليه منسوبي المحكمة أثناء لقائه بهم على سرعة الإنجاز كلٌ بحسب طبيعة عمله مع مراعاة جودة المخرج القضائي؛ من أجل الوصول إلى قضاء عادل وناجز، مشيدًا -في الوقت ذاته- بالجهود التي يبذلها القضاة ومنسوبي المحكمة في إنجاز القضايا، مؤكدًا على مضاعفتها وحسن تحمُّل الأمانة للوصول للهدف المنشود بتحقيق عدالةٍ ناجزة، مبينًا أن ديوان المظالم قطع شوطًا كبيرًا في تنفيذ الكثير من البرامج التطويرية التي ساهمت في تطوير العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، ويسير بخطى ثابتة نحو الرقي بالقضاء الإداري ليصل -بإذن الله تعالى- إلى تحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمين –يحفظهما الله-، مشيرًا معاليه إلى عنايتهما واهتمامهما بمرفق قضاء ديوان المظالم، والدعم لمشاريعه بما يعينه على تنفيذ خدماته، وتحقيق رؤيته، ورفع كفاءة أدائه القضائي.

فيما استقبل معالي رئيس ديوان المظالم خلال الزيارة عددًا من المراجعين واستمع إلى مطالبهم وآرائهم، ووجه باللازم حيالها وفق المقتضى النظامي.

وتأتي هذه الجولة امتدادًا لزيارات معالي رئيس ديوان المظالم التفقدية لعددٍ من محاكم الديوان؛ للاطلاع على سير العمل فيها والوقوف الميداني على إجراءات وسير العمل فيه.

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18:32ت م

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