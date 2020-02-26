السعودية اليوم / المؤسسة العامة لجسر الملك فهد: لاصحة لإغلاق منفذ جسر الملك فهد



الخبر 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واس

أكدت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد عدم صحة الإشاعات المتداولة بشأن إغلاق منفذ جسر الملك فهد.

وأوضح مدير إدارة الاتصال المؤسسي المكلف بالمؤسسة عبدالعزيز العليوي أن حركة عبور المسافرين وإنهاء إجراءات سفرهم عبر جسر الملك فهد في وضعها الطبيعي وجميع الإدارات تؤدي أعمالها وفق المعتاد، مؤكدًا عدم صحة الإشاعات المتداولة بشأن إغلاق منفذ الجسر.

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18:10ت م

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