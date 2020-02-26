السعودية اليوم / إدخال 31 أردنيًا قدموا من إيطاليا للعزل احترازيا



عمّان 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واس

أدخلت السلطات الأردنية اليوم ، 31 أردنيًا قدموا من إيطاليا إلى الحجر الصحي كإجراء احترازي ووقائي، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا.

وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر : إن هولاء الأشخاص سيتم وضعهم تحت الحجر الصحي لمدة 14 يوما، وسيتم التعامل معهم طبقا للبروتوكول الخاص بالإصابة بفيروس كورونا، مؤكداً خلو الأردن من المرض.

وشدد في تصريحات صحفية، على أن الحكومة الأردنية ستعلن بكل شفافية ومسؤولية في حال تأكدت وجود حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك لرفع درجة الجاهزية والانتقال إلى المرحلة الثانية من التوعية والوقاية من المرض.

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18:09ت م

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