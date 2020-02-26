

سكاكا 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واس

نوه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بالنيابة ، بالأوامر الملكية التي صدرت أمس ، وما تعكسه من تناغم مع أهداف رؤية المملكة 2030 .

وأكد سمو أمير منطقة الجوف بالنيابة أن الأوامر ركزت على ما يمس المواطنين والمواطنات بشكل مباشر ، مبينا أن دمج وزارة الخدمة المدنية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية تحت مسمى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تؤكد حرص القيادة -حفظها الله - على الاهتمام بالقطاعين العام والخاص وتوحيد أنظمتها في التوظيف وإحلال الكوادر الوطنية، وتحويل الهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للسياحة، والهيئة العامة للرياضة إلى وزارات تعطيها شمولية أكثر وقوة لكونها تمثل مفصلاً هاماً في التنمية والسياحة والرياضة وتمنح هذه الوزارات مقعداً في مجلس الوزراء، لتؤكد الاهتمام بالشباب والرياضة والبناء في الإنسان ، والتركيز أيضاً على الاستثمار لما لدوره في دعم الاقتصاد وتوفير مزيداً من فرص العمل ، جنباً إلى جنب في السياحة التي تلعب دوراً مهماً في اقتصاديات الدول وتحتل مكانا مرموقا واهتماما عالميا.

ودعا سموه الله أن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها ، تحت ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله-.

//انتهى//

17:55ت م

0232





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الجوف بالنيابة ينوه بالأوامر الملكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.