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حقيقة فيديو الحالة المصاب بكورونا فى الشرقية

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قال المتحدث الرسمي لصحة الشرقيه أسعد سعود ، أنه إشاره إلى مايتم تداوله بشأن مقطع يعتقد أنه لحالة مصاب بفيروس كورونا بالشرقيه ، هو مجرد فرضيه وهميه في أحد المناطق

واضاف سعود : بفضل الله لم تسجل حتى الآن في المنطقة الشرقيه أي حالة إصابه بفيروس كورونا الجديد.

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