شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة فيديو الحالة المصاب بكورونا فى الشرقية والان نبدء بالتفاصيل
قال المتحدث الرسمي لصحة الشرقيه أسعد سعود ، أنه إشاره إلى مايتم تداوله بشأن مقطع يعتقد أنه لحالة مصاب بفيروس كورونا بالشرقيه ، هو مجرد فرضيه وهميه في أحد المناطق
واضاف سعود : بفضل الله لم تسجل حتى الآن في المنطقة الشرقيه أي حالة إصابه بفيروس كورونا الجديد.
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