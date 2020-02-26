شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة فيديو الحالة المصاب بكورونا فى الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

قال المتحدث الرسمي لصحة الشرقيه أسعد سعود ، أنه إشاره إلى مايتم تداوله بشأن مقطع يعتقد أنه لحالة مصاب بفيروس كورونا بالشرقيه ، هو مجرد فرضيه وهميه في أحد المناطق

واضاف سعود : بفضل الله لم تسجل حتى الآن في المنطقة الشرقيه أي حالة إصابه بفيروس كورونا الجديد.