شكرا لقرائتكم خبر عن "موانئ" تسلم أرض مستأجرة لتطوير منشآت تصنيعية في رأس الخير والان نبدء بالتفاصيل

وقعت الهيئة العامة للموانئ السعودية "موانئ" اليوم، محضر تسليم قطعة أرض مستأجرة لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية بهدف تطوير منشآت تصنيعية لصالح الشركة ، بحضور المستشار لدى سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في المملكة إبراهيم الحوسني ، ونائب الرئيس للمشتريات وإدارة سلسلة التوريد في "أرامكو السعودية" المهندس محمد الشمري وذلك على هامش مؤتمر ومعرض اكتفاء 2020 بمركز المعارض الظهران أكسبو.

ويأتي هذا التعاون امتداداً لمذكرة التفاهم الموقعة بين شركة الإنشاءات البترولية الوطنية وأرامكو السعودية عام 2018 لتأسيس ساحة تصنيع وقاعدة دعم بحرية في منطقة رأس الخير، عبر استثمار تصل قيمته إلى 160 مليون ريال سعودي، ومن المقرر أن تبلغ مساحة المنشأة 450 ألف متر مربع، وستوفر عند تشغيلها أكثر 2000 فرصة عمل.