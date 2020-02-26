شكرا لقرائتكم خبر عن "تقنية جدة" تستضيف اجتماع وكلاء الجامعات والتدريب التقني والان نبدء بالتفاصيل

استضافت الكلية التقنية بجدة اليوم الأربعاء الاجتماع الثاني لوكلاء الجامعات للشؤون التعليمية والأكاديمية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بحضور نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتدريب الدكتور راشد بن محمد الزهراني ووكلاء جامعات الملك عبد العزيز وجامعة أم القرى وجامعة الطائف وجامعة جدة للشؤون التعليمية وعمداء وعميدات الكليات التقنية بمنطقة مكة المكرمة .

ورحب الدكتور الزهراني في بداية الاجتماع بالمشاركين والمشاركات مستعرضاً النتائج الملموسة التي تحققت من خلال هذه المنظومة والتي ستعمل على تفعيل كافة التوصيات بما يخدم الطلاب والطالبات وجودة الخدمات المقدمة لهم، ثم استعرض منسق اللقاء الدكتور هاني برديسي متابعة وتوصيات الاجتماع السابق .

بعد ذلك رأس لدكتور عبد المنعم بن عبد السلام الحياني وكيل جامعة الملك عبد العزيز للشؤون التعليمية الجلسة الاولى والتي شارك بها المشرف على أعمال وكالة جامعة أم القرى للشؤون التعليمية بمحور شؤون الطلاب ووكيل جامعة الطائف للشؤون الأكاديمية والتطوير بمحور الجودة ثم المشرف العام على الشؤون التعليمية بجامعة جدة بمحور تجربة جامعة جدة في استقطاب ورعاية الموهوبين بعد ذلك بدأت الجلسة الثانية برئاسة الدكتور وصل الله بن عبد الله السواط عميد القبول والتسجيل بجامعة الطائف وشارك بها وكيل جامعة الطائف للشؤون الأكاديمية والتطوير بمحور القبول الموحد ثم وكيل جامعة الملك عبد العزيز للشؤون التعليمية بمحور الموائمة مع سوق العمل ثم عميد الكلية التقنية بجده بمحور التدريب والتطوير.

واختتم الاجتماع بالإعلان عن عدد من التوصيات في سبيل التكامل بين وكالات الجامعات والتدريب التقني لتعزيز جودة الخدمات المقدمة من الجهات المشاركة واستكمال منظومة التعاون بما يحقق الأهداف والأدوار المطلوبة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 .