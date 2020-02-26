شكرا لقرائتكم خبر عن 1170 متدرب يستفيدون في معرض أضرار المخدرات بجدة والان نبدء بالتفاصيل
واشتمل المعرض على برنامج توعية المتدربين بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية، وبرنامج تنمية مهارات المتدرب في مواجهة التحديات الفكرية والمواقع المشبوهة، كما احتوى المعرض على العديد من اللوحات التي تحمل مشاهد لحالات الإدمان وخطورته، واحتوى المعرض أيضاً على عرض حي لعينات من المخدرات، وأفلام وثائقية لطرق تهريبها وترويجها ، كما تضمن المعرض توزيع كتيبات إرشادية على المتدربين.
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