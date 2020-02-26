شكرا لقرائتكم خبر عن 1170 متدرب يستفيدون في معرض أضرار المخدرات بجدة والان نبدء بالتفاصيل

نظّمت الإدارة العامة للتدريب بالمديرية العامة للسجون ممثلةً بمركز تدريب السجون بجدة، وبالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون الوقائية بمديرية مكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة، المعرض التثقيفي والإرشادي والتوعوي عن أضرار المخدرات تحت شعار "تعزيز القيم الفكرية والسلوكية للمتدربين"، وذلك بهدف التوعوية بمخاطر هذه الآفة الخطيرة الدخيلة على مجتمعنا، واستمر المعرض لمدة ثلاثة أيام بمقر مركز تدريب السجون بجدة وبحضور 1170 متدرب.

واشتمل المعرض على برنامج توعية المتدربين بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية، وبرنامج تنمية مهارات المتدرب في مواجهة التحديات الفكرية والمواقع المشبوهة، كما احتوى المعرض على العديد من اللوحات التي تحمل مشاهد لحالات الإدمان وخطورته، واحتوى المعرض أيضاً على عرض حي لعينات من المخدرات، وأفلام وثائقية لطرق تهريبها وترويجها ، كما تضمن المعرض توزيع كتيبات إرشادية على المتدربين.