شكرا لقرائتكم خبر عن "الاتصالات" و"الجمارك" توقعان اتفاقية لفسح أجهزة الاتصالات والان نبدء بالتفاصيل

وقعت هيئة الاتصالات اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة للجمارك ، في مجال فسح أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك بحضور نائب وزير الاتصالات.

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