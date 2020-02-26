شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة": لم نسجل أي إصابة بكورونا ويجب أخذ المعلومة من مصدرها والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة ، أنها لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد(Covid-19) داخل المملكة.

ودعت الجميع إلى أخذ المعلومة من المصادر الرسمية، والتواصل مع خدمة ، @SaudiMOH937 ، لأي استفسار.

وأشارت الوزارة إلى ان العدد الإجمالي للحالات المصابة حول العالم بلغ (81067) شخص معظمهم في الصين، تعافى منهم(30142) بينما توفي(2762).