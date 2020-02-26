شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة": لم نسجل أي إصابة بكورونا ويجب أخذ المعلومة من مصدرها والان نبدء بالتفاصيل
ودعت الجميع إلى أخذ المعلومة من المصادر الرسمية، والتواصل مع خدمة ، @SaudiMOH937 ، لأي استفسار.
وأشارت الوزارة إلى ان العدد الإجمالي للحالات المصابة حول العالم بلغ (81067) شخص معظمهم في الصين، تعافى منهم(30142) بينما توفي(2762).
كانت هذه تفاصيل خبر "الصحة": لم نسجل أي إصابة بكورونا ويجب أخذ المعلومة من مصدرها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.