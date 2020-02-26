الإمارات تزرع 6 ملايين بذرة عبر الطائرات دون طيار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة، الثلاثاء، عن مشروع "الزراعة المحلية باستخدام الطائرات بدون طيار" في أبراج الإمارات وبمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة بدبي.

يهدف المشروع إلى تعزيز مسيرة الإمارات في الزراعة المستدامة من خلال استخدام أحدث التقنيات العالمية الخاصة بالطائرات التي تحلق بدون طيار.

وفي تصريح لـ"العين الإخبارية" قال ثاني الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات: "تم تنفيذ المرحلة التجريبية من مشروع الزراعة المحلية باستخدام الطائرات بدون طيار، في منطقة وادي العيم بإمارة رأس الخيمة، في إطار تعزيز الاعتماد على الابتكار، وتوظيف أحدث التقنيات العالمية وتحقيق الاستدامة والاستراتيجيات المستقبلية في هذا القطاع".

وأشار إلى تمكن الوزارة من نثر ما يقدر بنحو 6 ملايين و250 من بذور الأشجار كمرحلة تجريبية في منطقة وادي العيم، مؤكدا أن هذا النوع من الزراعة هو الأول من نوعه على مستوى الحكومات في الدولة، وتم ذلك خلال 6 أيام فقط، وهذه ميزة حققتها الإمارات بالمقارنة بالتجارب الأخرى في قطاع الزراعة المستدامة.