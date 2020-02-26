فيديو يلخص رؤية ماجد القصبي لتطوير الإعلام قبل تكليفه بالوزارة

2020-02-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

أثبت الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أنه رهان ناجح وشخصية قادرة على تحمل المسؤولية مهما كانت، بل إنه صاحب رؤى مختلفة في العديد من القطاعات ومن بينها الإعلام، وهو ما جعل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يصدر أمرًا ملكيًا أمس بتكليفه بأعمال وزير الإعلام إضافة إلى عمله كوزير للتجارة والاستثمار.

وخلال عهد خادم الحرمين الشريفين، كُلف القصبي بأربع وزارات، أثبت جدارته في كل منها، وهي: وزارة الشؤون الاجتماعية، ثم وزارة التجارة والاستثمار، وقبل حوالي 13 شهرًا أصبح وزيرًا بحقيبتين حيث أسندت إليه مهام وزير الشؤون البلدية والقروية، ونجح في وضع خطة لتطوير العمل البلدي ليتم تكليفه يوم أمس بمهام وزير الإعلام ونقل مهام وزارة البلديات إلى وزير الإسكان.

ولم يأتِ تكليف القصبي بهذه الوزارات من فراغ، ولكنه جاء بعد إثبات جدارته في كل منصب يشغله، ولا شك أنه سيثبت جدارته أيضًا في وزارة الإعلام، حيث أظهر مقطع فيديو اُلتقط له خلال مشاركته في منتدى الإعلام السعودي قبل أشهر، مدى إلمامه بدور تلك الوزارة، وما تحتاج إليه.

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وتحدث القصبي في مقطع الفيديو عن دور الإعلام، وكيفية استغلاله لإظهار حقيقة المملكة إلى العالم أجمع، مؤكدًا أن ذلك لن يحدث إلا بوضع رؤية إعلامية جيدة، تتناول ما سيكون عليه الإعلام السعودي في 2030.

وقال القصبي في الفيديو: إن الإعلام مثل الملح في الطعام، هذا التشبيه الذي دائمًا ما كان يردده له والده، رحمه الله، والذي كان أول سعودي يحصل على ماجستير الصحافة في المملكة، وذلك في أربعينيات القرن الماضي.

وأضاف القصبي أنه بالرغم من أهمية الإعلام إلا أن المملكة لم تستغله في تسويق قصتها وحقيقتها خارجيًا، موضحًا أن القانون الأول للتسويق يقول إنه ليس هناك عمل فاشل ولكن هناك تسويق فاشل، ولذا وجب استغلاله للتسويق للمملكة خارجيًا.

وشدد على ضرورة وضع رؤية إعلامية لما سيكون عليه إعلام المملكة عام 2030، وما هي تطلعات المملكة من خلال إعلامها، وكيف ترتقي بصناعته.

وبالرغم من أن القصبي لم يكن في ذلك الوقت على علاقة بوزارة الإعلام إلا أنه أبدى رغبته في أن يكون جزءًا من الفريق الإعلامي من أجل المساهمة في تسويق قصة المملكة داخليًا وخارجيًا.

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