شكرا لقرائتكم جسر الملك فهد ينفي وقف حركة المسافرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-02-26 جسر الملك فهد ينفي وقف حركة المسافرين بعد اكتشاف فيروس كورونا في البحرين متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements نفت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد ما تردّد حول إغلاق الجسر أمام حركة السفر بعد اكتشاف عدة حالات بفيروس كورونا في البحرين. وقالت المؤسسة في بيان لها : توضيحًا لما يتم تداوله بشأن إغلاق منفذ جسر الملك فهد، تفيد المؤسسة العامة لجسر الملك أن حركة عبور المسافرين وإنهاء إجراءات سفرهم عبر جسر الملك فهد في وضعها الطبيعي وجميع الإدارات تؤدي أعمالها وفق المعتاد. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جسر الملك فهد ينفي وقف حركة المسافرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.