، عدد مصابي "كورونا" في العالم يقفز إلى نحو 81 ألفًا ،

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أعلن المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوج، اليوم (الأربعاء)؛ أن عدد حالات الإصابة المسجلة بفيروس كورونا قفز إلى 80 ألفًا و988 حالة في 33 دولة، إلا أنه لا داعي للفزع بسبب التفشي.
وأوضح "كلوج" في مؤتمر صحفي فى روما، أن معدل الوفيات يبلغ نحو اثنين في المائة، ويبلغ حاليًّا واحدًا في المائة في الصين، التي يوجد بها 96.5 في المائة من حالات الإصابة على مستوى العالم.
وأضاف أن أربعة من كل خمسة مرضى بـ"كورونا" يعانون من أعراض خفيفة ويتعافون.
وأشار مسؤول الصحة العالمية إلى أنه سيجري تعزيز التعاون في مواجهة المرض؛ لضمان أن تكون كل مناطق إيطاليا على قدم المساواة، من حيث التأهب والاستعداد في أعقاب زيادة الحالات بشمال البلاد.فيروس كورونا الجديد
عدد مصابي "كورونا" في العالم يقفز إلى نحو 81 ألفًاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-02-26
أعلن المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوج، اليوم (الأربعاء)؛ أن عدد حالات الإصابة المسجلة بفيروس كورونا قفز إلى 80 ألفًا و988 حالة في 33 دولة، إلا أنه لا داعي للفزع بسبب التفشي.
وأوضح "كلوج" في مؤتمر صحفي فى روما، أن معدل الوفيات يبلغ نحو اثنين في المائة، ويبلغ حاليًّا واحدًا في المائة في الصين، التي يوجد بها 96.5 في المائة من حالات الإصابة على مستوى العالم.
وأضاف أن أربعة من كل خمسة مرضى بـ"كورونا" يعانون من أعراض خفيفة ويتعافون.
وأشار مسؤول الصحة العالمية إلى أنه سيجري تعزيز التعاون في مواجهة المرض؛ لضمان أن تكون كل مناطق إيطاليا على قدم المساواة، من حيث التأهب والاستعداد في أعقاب زيادة الحالات بشمال البلاد.
26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
05:18 PM
يتوزعون على 33 دولة.. و96.5% منهم في الصين
أعلن المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوج، اليوم (الأربعاء)؛ أن عدد حالات الإصابة المسجلة بفيروس كورونا قفز إلى 80 ألفًا و988 حالة في 33 دولة، إلا أنه لا داعي للفزع بسبب التفشي.
وأوضح "كلوج" في مؤتمر صحفي فى روما، أن معدل الوفيات يبلغ نحو اثنين في المائة، ويبلغ حاليًّا واحدًا في المائة في الصين، التي يوجد بها 96.5 في المائة من حالات الإصابة على مستوى العالم.
وأضاف أن أربعة من كل خمسة مرضى بـ"كورونا" يعانون من أعراض خفيفة ويتعافون.
وأشار مسؤول الصحة العالمية إلى أنه سيجري تعزيز التعاون في مواجهة المرض؛ لضمان أن تكون كل مناطق إيطاليا على قدم المساواة، من حيث التأهب والاستعداد في أعقاب زيادة الحالات بشمال البلاد.
، عدد مصابي "كورونا" في العالم يقفز إلى نحو 81 ألفًا ،
المصدر : الخليج 365
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