، "كورونا" يعلّق الدراسة في مدارس وجامعات الكويت لمدة أسبوعين ،

محمد بن مسعود - الدمام - بما يشمل الطلبة والهيئات التعليمية والإدارية في الحكومة والخاص

قرّرت وزارة التربية الكويتية تعليق الدراسة في الهيئات التعليمية والإدارية العاملة في المدارس الحكومية والخاصة؛ احترازًا من مرض كورونا الجديد، لمدة أسبوعين من الأحد القادم.

وقالت الوزارة الكويتية في تغريدة لها عبر حسابها على "تويتر": نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمرّ بها البلاد، وبناء على قرار مجلس الوزراء أعلن وزير التربية ووزير التعليم العالي د. سعود الحربي، عن تعليق الدراسة للطلبة والهيئات التعليمية والإدارية العاملة فى المدارس الحكومية والخاصة والطلبة، والهيئات التعليمية والإدارية في الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة.

وأضافت: مدة تعليق الدارسة هي أسبوعان، ابتداء من يوم الأحد القادم الموافق 1 مارس وحتى الخميس 12 مارس 2020.وزارة التربية الكويتية فيروس كورونا الجديد