- 1/3
- 2/3
- 3/3
قالت وسائل إعلام مصرية إن صلاة الجنازة أقيمت مرتين على جثمان الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك.
وأشارت إلى أن إمام مسجد المشير طنطاوي الشيخ حجاج الهنداوي، طالب بإعادة صلاة الجنازة على مبارك؛ بسبب حالة الزحام الشديد داخل المسجد، طبقاً لموقع "مصراوي".
ووفقاً للموقع، فقد أجريت صلاة الجنازة مرتين، الأولى بحضور عدد كبير من المواطنين وسط حالة من الهرج داخل المسجد، مضيفة أنه بعد خروج المواطنين طالب الشيخ "الهنداوي" بإعادة الصلاة مرة أخرى بحضور أسرته والمقربين فقط.
وحرص علاء وجمال مبارك على الوقوف بجانب جثمان والدهما، ومن ثم حمله، وسط هتافات مؤيدة لـ"مبارك" من جانب الحضور.
وجرى تشييع جثمان الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وذلك بعد أداء صلاة الميت، بحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك
لماذا أقيمت صلاة الميت على جثمان "مبارك" مرتين؟صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-02-26
قالت وسائل إعلام مصرية إن صلاة الجنازة أقيمت مرتين على جثمان الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك.
وأشارت إلى أن إمام مسجد المشير طنطاوي الشيخ حجاج الهنداوي، طالب بإعادة صلاة الجنازة على مبارك؛ بسبب حالة الزحام الشديد داخل المسجد، طبقاً لموقع "مصراوي".
ووفقاً للموقع، فقد أجريت صلاة الجنازة مرتين، الأولى بحضور عدد كبير من المواطنين وسط حالة من الهرج داخل المسجد، مضيفة أنه بعد خروج المواطنين طالب الشيخ "الهنداوي" بإعادة الصلاة مرة أخرى بحضور أسرته والمقربين فقط.
وحرص علاء وجمال مبارك على الوقوف بجانب جثمان والدهما، ومن ثم حمله، وسط هتافات مؤيدة لـ"مبارك" من جانب الحضور.
وجرى تشييع جثمان الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وذلك بعد أداء صلاة الميت، بحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
04:31 PM
إمام مسجد المشير طالب بإعادة صلاة الجنازة
قالت وسائل إعلام مصرية إن صلاة الجنازة أقيمت مرتين على جثمان الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك.
وأشارت إلى أن إمام مسجد المشير طنطاوي الشيخ حجاج الهنداوي، طالب بإعادة صلاة الجنازة على مبارك؛ بسبب حالة الزحام الشديد داخل المسجد، طبقاً لموقع "مصراوي".
ووفقاً للموقع، فقد أجريت صلاة الجنازة مرتين، الأولى بحضور عدد كبير من المواطنين وسط حالة من الهرج داخل المسجد، مضيفة أنه بعد خروج المواطنين طالب الشيخ "الهنداوي" بإعادة الصلاة مرة أخرى بحضور أسرته والمقربين فقط.
وحرص علاء وجمال مبارك على الوقوف بجانب جثمان والدهما، ومن ثم حمله، وسط هتافات مؤيدة لـ"مبارك" من جانب الحضور.
وجرى تشييع جثمان الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وذلك بعد أداء صلاة الميت، بحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
، لماذا أقيمت صلاة الميت على جثمان "مبارك" مرتين؟ ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر لماذا أقيمت صلاة الميت على جثمان "مبارك" مرتين؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.