شكرا لمتابعة خبر عن توقعات بعودة الدفىء خلال ساعات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توقع خبير الأرصاد، حسن كراني، عودة الدفئ خلال ساعات على القطاع الغربي، ويتحرك للداخلية والشمال مع فجر الغد.

وقال كراني عبر حسابه الرسمي على “تويتر” إن منتصف ونهاية الغد يعم الدفئ كافة الأجواء، ونهاية أسبوع دافئة..يتلاشى الدفئ عن الشمال الأحد 01 مارس..ثم يعاود السيطرة حتى الجمعة 06 مارس.

في حين توقع خبير الأرصاد عبدالعزيز الحصيني، أجواء باردة صباحاً معتدلة نهاراً غداً الخميس على الشمالية والوسطى وشمال الشرقية والمرتفعات الفربية والجنوبية الغربية “ملابس شتوية متوسطة “.

وأكد على ضرورة ارتداء الملابس الشتوية قائلا : ألبسوا ولبسوا عيالكم “باكر مدرسة”، مدينة النبوية ونجران والشرقية ملابس شتوية خفيفة باقي المناطق ملابس ربيعية.