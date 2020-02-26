شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. الخضيري : فيروس كورونا يسبب الموت في 3 حالات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال الأستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري، إن أعراض الإصابة بفيروس كورونا الجديد مشابهة لأعراض الإنفلونزا العادية. وأضاف أن المرض لا يعد مرض قاتل إلا بالنسبة لكبار السن أو المصابين بأمراض أخرى أو لديهم مناعة ضعيفة. وشدد على ضرورة أن يهتم الفرد بتقوية المناعة في جسده من أجل مقاومة المرض، مضيفا أن العسل والثوم والغذاء الجيد وممارسة الرياضة تساعد في تقوية المناعة.

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