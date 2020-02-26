شكرا لمتابعة خبر عن السفارة في النمسا تحذر من «كورونا» وتضع رقما للتواصل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدرت سفارة المملكة في النمسا، تحذيرًا لكافة المواطنين والمقيمين والزوار في كل من جمهورية النمسا الاتحادية وجمهورية سلوفاكيا وجمهورية سلوفينيا، بشأن فيروس كورونا الجديد.

وأوضحت السفارة في بيان لها، أنها تأمل منهم توخي الحذر واتخاذ كافة التدابير الوقائية التي تنص عليها منظمة الصحة العالمية التجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، كما يمكن التواصل مع هاتف شؤون السعوديين عبر الرقم التالي 00436765029292 .

ووجهت عدة نصائح للمواطنين المسافرين إلى خارج المملكة للوقاية من الفيروس، إذ نبهت بضرورة تجنب الاتصال بالحيوانات والمنتجات الحيوانية والتواجد في أسواق تداول الحيوانات والاتصال بأشخاص مصابين بأعراض تنفسية.

وفي حال ظهور أعراض الإصابة بعدوى تنفسية ينبغي عليك ( البقاء في المنزل وتجنب الاختلاط بالآخرين، تغطية الفم والأنف بالمناديل عند الكحة أو العطس، المحافظة على نظام اليدين عبر غسلهما بالماء أو بالمطهرات).