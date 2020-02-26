شكرا لمتابعة خبر عن تركي آل الشيخ يُعزي القيادة في وفاة الأمير طلال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قدّم المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، التعازي في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز (رحمه الله).

وقال آل الشيخ : « فقدنا اليوم رجلاً من أطيب الرجال وأشهم الرجال صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود، أتقدم بخالص العزاء لمولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي العهد وأسرة آل سعود الكرام».

وانتقل صاحب السمو الملكي الأمير طلال إلى ذمة الله اليوم الأربعاء، بحسب ما أعلنه الأمير عبدالرحمن بن مساعد.

