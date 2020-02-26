شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. المرتبط بـ «خاطفة الدمام»: لا أعرف شيئا عن المختطف نسيم حبتور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد المرتبط بخاطفة الأطفال من مستشفى الدمام قبل أكثر من 20 عامًا والتي تم إلقاء القبض عليها مؤخرًا ويجري التحقيق معها أنه لا يعرف شيئًا مطلقًا عن المختطف الرابع نسيم حبتور.

وقال المرتبط بخاطفة الدمام في مقابلة مع قناة الإخبارية: ” أقسم بالله لا أعرف شيئا عن المختطف ‎نسيم حبتور.. أنا ما دريت إلا بالإعلام ” ؛ لافتًا إلى أنه لم يختف بعد انتشار القصة.

وكان الأمل قد عاد إلى أهل المختطف منذ 24 عامًا، نسيم حبتور، بعد استعادة «نايف القرادي 27 عاما، ومحمد العماري 23 عاما، وموسى الخنيزي 21 عاما»، والذين اختطفتهم سيدة من مستشفى الدمام والقطيف قبل أكثر من عقدين.