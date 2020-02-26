شكرا لمتابعة خبر عن سفارة المملكة في أنقرة تحذر المواطنين من السفر إلى تركيا بعد تفشي «كورونا» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حذرت سفارة المملكة في أنقرة المواطنين من السفر إلى تركيا، بعد انتشار فيروس كورونا بشكل متزايد، واتخاذ السلطات التركية إجراءات احتياطية على المسافرين. وناشدت السفارة في أنقرة عبر حسابها في موقع تويتر، المواطنين الموجودين في تركيا، باتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، واتباع الإجراءات المعلنة من وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية للوقاية من الفيروس.

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