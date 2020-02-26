شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن يوضح خطوات إضافة أبناء المطلقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تساءلت مطلقة عن المستندات المطلوبة لإرفاق أبناء في حساب المواطن. وجاء في سؤالها لخدمة المستفيدين عبر حساب المواطن على موقع «تويتر»: «أنا مطلقة ولديّ أبناء من زوجي الأول ولديّ صك إعالة كيف أضيفهم في حساب المواطن؟». وأجابت خدمة المستفيدين: «صك الإعالة ليس من المستندات المطلوبة وبإمكانك إضافة الأبناء كتابعين في حساب رب الأسرة (الزوج)، واختيار صلة القرابة تابع معال وإرفاق المستندات المطلوبة (صك ولاية أو إثبات احتضان) باسم الأم». وأفاد بأنه يجب أن يقوم الزوج أولًا بتحديث حالته الاجتماعية في الأحوال المدنية وتعديلها في البرنامج قبل إضافة التابعين المعالين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حساب المواطن يوضح خطوات إضافة أبناء المطلقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.