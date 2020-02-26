بالصور.. اللجنة الشبابية بالخرج تشارك في الملتقى الثالث لشباب المنطقة

شاركت اللجنة الشبابية بمحافظة الخرج في الملتقى الثالث للجان شباب منطقة الرياض الذي أقيم برعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس المنطقة رئيس اللجنة الشبابية بمنطقة الرياض، وذلك صباح يوم أمس الثلاثاء في قصر الحكم.

وترأس اللجنة محافظ الخرج ‏مساعد بن عبدالله الماضي بحضور مدير جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز الدكتور عبدالعزيز الحامد، ومدير التعليم بمحافظة الخرج نائب رئيس اللجنة الدكتور خالد العتيبي ومقرر اللجنة الأستاذ بدر السليمان بمشاركة عدد 17 عضوًا من شباب المحافظة أعضاء اللجنة.

وقد بدأ الملتقى بكلمة توجيهية من الأمير فيصل بن بندر أمير المنطقة قال فيها: «نسعد باستقبالكم لنتحدث سويًّا في شأنٍ مهم لهذا الوطن وأبنائه، وفي موضوع من أهم الموضوعات ألا وهم الشباب هذه اللجان التي نشأت وتكونت بجهود من أبناء المحافظات ومن أبناء العاصمة الرياض بمتابعة من مجلس المنطقة»، مبينًا أن هذا الدور له أهمية تتطلب المحافظة على أبناء الوطن بوصفهم ذخيرة الوطن وعزه وسؤدده، الذين ينظر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -رعاهما الله- إليهم بالتقدير والاعتزاز.

وأضاف: «إذا ركزنا على الشباب فإننا نركز على الوطن لأنه من يحمل الراية ليسعى إلى إيجاد بنية قوية جدًّا لهذا الوطن في كل مجالاته»، مشيرًا إلى أن هذا الملتقى له تميز يتطلب المحافظة عليه بشكل كبير، مبديًا تفاؤله بالنتائج التي سيحققها الملتقى.

عقب ذلك انطلقت فعاليات الملتقى بتقديم خمسة جلسات حوارية اختتمت بجلسة مبادرات شبابية، وتم استعراض التوصيات.

يذكر أن لجنة شباب محافظة الخرج ستبدأ برامجها ابتداءً من الأسبوع القادم لتفعيل طاقات شباب المحافظة وتعزيز دورهم في خدمة مجتمعهم بما يطور مستوى الأداء ويعزز القيم وينهض بالهمم.

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