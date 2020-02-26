«تكافل» تعلن مواعيد تسجيل الطلاب والطالبات في برامجها للعام المقبل

أعلنت مؤسسة تكافل الخيرية مواعيد تسجيل طلاب وطالبات التعليم العام ذوي الحاجة؛ حيث ستبدأ المؤسَّسة في التسجيل لبرنامج الإعانة المدرسية للعام القادم، اعتبارًا من يوم الأحد 6 رجب، ويستمرُّ حتى الخميس 24 رجب من العام الجاري.

وأكد الأمين العام للمؤسسة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العقيلي، أن مؤسسة تكافل تحظى بدعم سخي واهتمام مستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمين -حفظهما الله- حيث يهدف هذا الدعم إلى سد احتياجات الطلاب والطالبات المحتاجين في مدارس التعليم العام في المملكة، بما يدعم نجاحهم واستمرار تحصيلهم الدراسي وتنمية مهاراتهم الشخصية ليكونوا -بإذن الله- لبنة صالحة في خدمة الوطن وتعزيز التنمية المجتمعية.

يشار إلى أن التسجيل في هذا البرنامج يتم من خلال لجان تكافل في المدارس التي تقوم بدورها بحصر الطلاب المحتاجين في المدارس، وتسجيلهم في نظام تكافل، ثم تطبق المؤسسة شروط الاستحقاق من خلال معالجة بيانات الطلاب وأولياء أمورهم بحسب بياناتهم الرسمية المسجلة في وزارة التعليم، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الداخلية، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الخدمة المدنية، والمؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ووزارة العدل، بالإضافة إلى تقييم المدرسة للجانب الاجتماعي للطالب وأسرته.

وتهدف تكافل من هذا البرنامج وغيره من البرامج النوعية الأخرى إلى دعم الطلاب المحتاجين وإزالة ما قد يواجههم من عوائق اجتماعية تحول بينهم وبين الحصول على تعليم متميز، ليكونوا -بإذن الله- أفرادًا منتجين وناجحين في المستقبل. وتقدم المؤسسة خدماتها لنحو 400 ألف طالب وطالبة على مستوى المملكة.

وتعد مؤسسة تكافل الخيرية إحدى المؤسسات الخيرية المتخصصة بمجال التنمية التعليمية، ويرأس مجلس أمنائها وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وتضم عضويتها العديد من أصحاب المعالي وأصحاب الفضيلة المشايخ، وعددًا من المتخصصين والمهتمين بالعمل الخيري والتنموي.

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وتدعو المؤسسة الطلبة المستفيدين أو المستحقين من دخول منصة بوابة الطلبة بموقع تكافل؛ إلى الاطلاع على الفرص والبرامج المتاحة لهم، ويمكنهم التعرف على حالة الاستحقاق وأسباب الاستبعاد وتقديم الاعتراض إن وجدت المبررات.

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