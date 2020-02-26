الجوازات تحدد مصير «الرصيد المالي» المتبقي في خدمة أخرى

أوضحت الإدارة العامة للجوازات، اليوم الأربعاء، ردا ًّعلى تساؤلات المواطنين كيفية استرداد واستخدام الرصيد المالي المتبقي في الجوازات.

وقال الحساب الرسمي «الجوازات-أبشر» على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه يمكن الاستفادة من المبالغ المتبقية في رصيد وزارة الداخلية في خدمات أخرى.

كيف يمكن استرداد الرصيد المالي المتبقي في الجوازات؟

وردًّا على سؤال أحد المقيمين: (يوجد لديّ رصيد غير مستخدَم في الجوازات.. هل لي استخدامه في تجديد إقامة مرافق)، أضافت الجوازات السعودية أنه يمكن استرداد المبالغ المتبقية من البنك الذي تم السداد من خلاله.

في سياق متصل، أوضح الحساب الرسمي للجوازات السعودية عبر «تويتر»، ردًّا على تساؤل أحد المواطنين، أن على المواطنين الراغبين في تجديد أو إصدار جواز السفر سداد الرسوم أولًا عبر خدمة سداد المدفوعات الحكومية على أبشر.

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وأوضحت الجوازات السعودية ردًّا على أحد الاستفسارات الخاصة بتجديد جواز السفر أنه «سيلزم لتجديد جواز السفر سداد رسوم تبلغ 300 ريال لخمس سنوات، و600 ريال لعشر سنوات، علمًا أن العشر سنوات تكون لمن أتم 21 عامًا».

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