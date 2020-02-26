بالصور.. «بلدية الخرج» تغلق 9 محطات وقود

أغلقت بلدية محافظة الخرج، ممثلةً في إدارة المراقبة العامة، 9 محطات للوقود تقع على طريق حرض؛ وذلك بعد انقضاء المهلة المحددة لها لتحسين أوضاعها.
جاء ذلك عقب توجيه البلدية، عدة إنذارات إلى تلك المحطات بشأن ضرورة تطويرها وتوفير جميع الخدمات التي لا بد من توفيرها لمستخدمي الطرق، لكن دون أي نتيجة.
يذكر أن هذه القرارات جاءت بعد الحملة الميدانية التي تنفذها البلدية على العديد من محطات الوقود التي توجد على الطرق، والتي تهدف إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة، وتشمل جميع محطات الوقود الموجودة على مستوى المملكة.
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