خادم الحرمين والرئيس الموريتاني يشهدان توقيع 4 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين

شهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، اليوم، توقيع أربع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين حكومتي المملكة العربية السعودية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وتم توقيع اتفاقية البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي، بين وزارة الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات، مع البرلمان في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، ووزارة الثقافة في المملكة. وقعها من الجانب السعودي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، ومن الجانب الموريتاني وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

كما جرى توقيع مذكرة تفاهم في مجال الوظيفة العمومية «الخدمة المدنية»، بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة المملكة العربية السعودية. وقعها من الجانب السعودي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ومن الجانب الموريتاني وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

وتم توقيع اتفاقية في البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال التكوين المهني والفني، بين وزارة التعليم الثانوي والتكوين التقني والمهني بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمملكة العربية السعودية. وقعها من الجانب السعودي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، ومن الجانب الموريتاني وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين المديرية العامة للوثائق الوطنية في الأمانة العامة للحكومة في الجمهورية الموريتانية، ودارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية، وقعها من الجانب السعودي نائب الأمين العام لدارة الملك عبدالعزيز، عبدالرحمن بن محمد السدحان، ومن الجانب الموريتاني سفير الجمهورية الموريتانية لدى المملكة سيدي عالي ولد سيدي عالي.

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حضر مراسم التوقيع، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية الدكتور هزاع بن زين المطيري، والوفد الرسمي المرافق لرئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

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