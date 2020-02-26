الرئيس الجزائري يصل الرياض

وصل الرئيس عبدالمجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، اليوم الأربعاء، إلى الرياض. وكان في استقبال الرئيس الجزائري، في مطار الملك خالد الدولي، الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية -الوزير المرافق- الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، وسفير المملكة لدى الجزائر عبدالعزيز بن إبراهيم العميريني، وسفير الجزائر لدى المملكة أحمد عبد الصدوق، ومندوب عن المراسم الملكية. اقرأ أيضًا: الرئيس الجزائري: أوصي محتجي الجمعة بالحذر من اختراق الداخل والخارج بعد فصله 900 مواطن.. الجزائر تطرد المدير العام لشركة اتصالات قطرية

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