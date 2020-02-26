السعودية اليوم / وكيل وزارة الصحة للصحة العامة: المملكة لديها تجارب ناجحة في مكافحة الأمراض المعدية والكوارث



القاهرة 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واس

أكد وكيل وزارة الصحة للصحة العامة الدكتور هاني بن عبد العزيز جوخدار رئيس وفد المملكة المشارك في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب الذي عقد اليوم بالجامعة العربية، أن المملكة العربية

وأوضح "الدكتور جوخدار" في تصريح لوكالة الانباء السعودية "واس"، أن المكتب التنفيذي للمجلس ناقش استعدادات الدول العربية لمواجهة وباء فيروس "كورونا" المستجد، مشددًا على أن المملكة لديها خبرة في مكافحة الأوبئة وأن خطة الطوارئ التي تم تقديمها اليوم للمكتب التنفيذي بها جزء خاص بمكافحة الأمراض المعدية والوبائيات.

ونوه إلى أن المملكة ستقدم غدًا أمام الدورة الـ 53 لمجلس وزراء الصحة العرب عرضًا شاملاً حول تجربتها الناجحة في مكافحة التبغ، مشيرًا إلى وجود إشادة عربية ودولية واسعة بتجارب المملكة الناجحة في مكافحة الأمراض المعدية والأوبئة والكوارث وغيرها.

// انتهى //

16:58ت م

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القاهرة 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واسأكد وكيل وزارة الصحة للصحة العامة الدكتور هاني بن عبد العزيز جوخدار رئيس وفد المملكة المشارك في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب الذي عقد اليوم بالجامعة العربية، أن المملكة العربية السعودية قدمت خلال الاجتماع خطة عمل استرشاديه للدول العربية ليتم استخدامها لبناء قاعدة صحية تساعد هذه الدول في حالات الطوارئ والكوارث، وذلك نظرًا لجهود المملكة الكبيرة وخبرتها العريضة والمميزة في خدمة المسلمين خلال موسم الحج.وأوضح "الدكتور جوخدار" في تصريح لوكالة الانباء السعودية "واس"، أن المكتب التنفيذي للمجلس ناقش استعدادات الدول العربية لمواجهة وباء فيروس "كورونا" المستجد، مشددًا على أن المملكة لديها خبرة في مكافحة الأوبئة وأن خطة الطوارئ التي تم تقديمها اليوم للمكتب التنفيذي بها جزء خاص بمكافحة الأمراض المعدية والوبائيات.ونوه إلى أن المملكة ستقدم غدًا أمام الدورة الـ 53 لمجلس وزراء الصحة العرب عرضًا شاملاً حول تجربتها الناجحة في مكافحة التبغ، مشيرًا إلى وجود إشادة عربية ودولية واسعة بتجارب المملكة الناجحة في مكافحة الأمراض المعدية والأوبئة والكوارث وغيرها.// انتهى //16:58ت م0218

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