السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن مشعل بن سعود يلتقي رؤساء وأعضاء لجان شباب الأعمال بغرف القصيم



بريدة 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم, رؤساء وأعضاء شباب الأعمال بغرف القصيم, بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان ، وأمين عام لجنة تنمية الاستثمار بالمنطقة الدكتور يوسف العريني ، ومدير الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس عبدالله الربدي ، ومدير فرع وزارة التجارة بالقصيم فهد الحربي ، ومدير حاضنات بادر بالقصيم حمود النغيمشي ، ومدير بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة سلطان الحربي.

واطلع سموه خلال الاستقبال على أهم إنجازات شباب الأعمال بغرف القصيم ، التي تهدف إلى نقل خدمة ونقل التجارب في جميع المجالات لشباب الأعمال في المنطقة.

وأشاد سمو أمير منطقة القصيم بدور شباب الأعمال في بناء الاقتصاد , مشيراً إلى أن طموح القيادة ـ أيدها الله ـ كبير لتعزيز مسار لجان شباب الأعمال وتفعيلها بالشكل المطلوب ، مبيناً أن البلاد ولله الحمد تضم اقتصاداً قوياً قائماً على قاعدة اقتصادية كبيرة ، داعياً إلى الاستثمار في مجالات أوسع والاستفادة من ما تقدمه الدولة ـ أيدها الله ـ من بذل وعطاء.

وأكد سموه أن الشباب عليهم مسؤولية كبيرة لصناعة مستقبل اقتصادي مستدام ، موضحاً أهمية دور شباب الوطن في ذلك ، مبدياً سعادته بلقاء شباب الأعمال إذ أنهم يمثلون المستقبل الواعد، داعيًا الجميع إلى العمل بصدق وأمانة وتعزيز تجارب رواد الأعمال وتعزيز التنوع في النشاطات وتنظيم عدد من اللقاءات والمعارض في ذلك الخصوص.

ولفت سمو أمير المنطقة الانتباه إلى أن الفرص في هذه المنطقة كثيرة ومتاحة ، والأبواب مشرعة والمجالات كثيرة وليست مجالاً واحداً ، مؤكداً دعمه ودعم سمو نائبه , ورئيس غرفة القصيم لكل مايخدم أبناء المنطقة ويحقق تطلعاتهم , متمنيًا للشباب التوفيق في مسيرتهم.

من جانبه أكد رئيس لجنة شباب الأعمال بغرفة القصيم المهندس ثامر العوض أن شباب أعمال المنطقة يسعون وبشكل مستمر للعمل بجد وإخلاص لخدمة الوطن والارتقاء بشباب الوطن للإسهام في التنمية الشاملة التي تعيشها بلادنا الغالية تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين , وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ، وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030 ، المجلس من مكانة وتقدير لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه.

// انتهى //

16:41ت م

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