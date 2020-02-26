السعودية اليوم / مكتب وزارة البيئة بالأحساء يعقد اجتماعا تحضيريا لفعاليات أسبوع البيئة



الأحساء 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واس

عقد مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الأحساء اليوم اجتماعًا تحضيريًا استعدادًا لفعاليات أسبوع البيئة لهذا العام ٢٠٢٠م، تحت شعار "لنحمي بيئتنا لرفاه مجتمعنا"، بحضور نائب مدير المكتب الدكتور نبيل المسلم، وممثلي الجهات الحكومية المشاركة، وذلك في مقر المكتب.

وناقش الاجتماع الدور الذي تقوم به الجهات الحكومية المشاركة، وضرورة التفعيل والمساهمة من جميع القطاعات الحكومية في حملات التوعية البيئية، كما بحث أهمية مشاركة المجتمع للوصول للهدف المنشود وهو المحافظة على البيئة.

وأوضح الدكتور المسلم أن الفعاليات التي ستنطلق ٢٧ رجب المقبل، بمشاركة جميع القطاعات الحكومية ستشهد إقامة فعاليات ومعارض متنقلة تتضمن رسائل توعوية عن سلامة البيئة.

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16:37ت م

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