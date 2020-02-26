السعودية اليوم / أمانة الشرقية تناقش رفع مستوى جودة تنفيذ حفريات المرافق العامة باستخدام المواد البديلة المالئة CLSM



الدمام 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واس

نظمت أمانة المنطقة الشرقية اليوم الاجتماع الخاص للعرض التفصيلي للمواد البديلة المالئة CLSM لمعالجة الهبوطات والحفريات بعد تمديد الخدمات، بحضور معالي أمين المنطقة المهندس فهد بن محمد الجبير ورئيس القطاع الشرقي للشركة

ورحب معالي أمين المنطقة الشرقية بالحضور وأكد أن الطرق من المشاريع التي تنفذها الأمانات ومن الخدمات البلدية المرتبطة بشكل مباشر باحتياجات المواطن والمقيم اليومية، وأن جودة الطرق من أهم مظاهر التطور الحضاري ودليل على الرقي وتحسين جودة الحياة لمرتاديها، وأن الهبوطات على مسار حفريات تمديد المرافق العامة التي تنفذها الجهات الخدماتية الأخرى أحد أهم التحديات التي تؤثر على جودة الطرق والرصف الإسفلتي مما يؤدي إلى ظهور العديد من العيوب للطرق والشوارع كالهبوطات والشروخ، مما يؤثر على العمر الافتراضي للطريق .

بعدها ناقش المجتمعون آلية رفع مستوى الجودة في تنفيذ مشاريع الحفريات للمرافق العامة، وجودة واستدامة الطرق في معالجة الهبوطات والحفريات لمشاريع تمديد الخدمات، من خلال استخدام هذه المواد المالئة قليلة الكثافة الـ CLSM.

وقدم المدير العام لإدارة الإشراف بالأمانة المهندس ماجد القرشي خلال الاجتماع نبذة عن المواد البديلة المالئة قليلة الكثافة الـ CLSM ومكوناتها ومواصفاتها، وكيفية استخدامها في دفان حفريات خدمات المرافق العامة، ومدى ما توفره من جهد وجودة وتوفير للمال والسهولة التي تواكب استخدامها مقارنة بالطرق التقليدية، إضافة إلى تعدد استخدامات هذه المواد فهي ذات متانة وديمومة أكثر من المواد التقليدية المستخدمة في إعادة ردم الحفريات، كما أنها تقوم بملء الفراغات بشكل كامل.

واستعراض الأهداف التي من أجلها تم اختيار هذه المواد لضمان جودة الطرق والتشققات الحاصلة على مسارات الطرق نتيجة تمديد الخدمات، وذلك من خلال استخدام هذه المواد لمعالجة هذه العيوب، والتي ترفع من مستوى جودة تنفيذ حفريات المرافق العامة، والمحافظة على شبكة الطرق والشوارع وتقليل العيوب الناتجة عن إعادة ردم الحفريات، وتوفر بيئة عمل آمنة وتقلل من مستوى الضوضاء الناتجة عن تنفيذ أعمال الردم بالطريقة التقليدية، وكذلك تتميز بقابليتها لإعادة الحفر بطرق يدوية أو ميكانيكية بسيطة لأعمال الصيانة للخدمات لاحقاً.

// انتهى //

16:17ت م

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الدمام 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واسنظمت أمانة المنطقة الشرقية اليوم الاجتماع الخاص للعرض التفصيلي للمواد البديلة المالئة CLSM لمعالجة الهبوطات والحفريات بعد تمديد الخدمات، بحضور معالي أمين المنطقة المهندس فهد بن محمد الجبير ورئيس القطاع الشرقي للشركة السعودية للكهرباء، المهندس فؤاد العبدالقادر، ووكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عصام بن عبد اللطيف الملا، والوكلاء المساعدين، وعدد من المختصين من أمانة جدة، و مصانع الخرسانة، ومقاولي الطرق، والإدارات المعنية بالأمانة وكهرباء الشرقية وذلك بقاعة الإجتماعات بأمانة المنطقة الشرقية بالدمام .ورحب معالي أمين المنطقة الشرقية بالحضور وأكد أن الطرق من المشاريع التي تنفذها الأمانات ومن الخدمات البلدية المرتبطة بشكل مباشر باحتياجات المواطن والمقيم اليومية، وأن جودة الطرق من أهم مظاهر التطور الحضاري ودليل على الرقي وتحسين جودة الحياة لمرتاديها، وأن الهبوطات على مسار حفريات تمديد المرافق العامة التي تنفذها الجهات الخدماتية الأخرى أحد أهم التحديات التي تؤثر على جودة الطرق والرصف الإسفلتي مما يؤدي إلى ظهور العديد من العيوب للطرق والشوارع كالهبوطات والشروخ، مما يؤثر على العمر الافتراضي للطريق .بعدها ناقش المجتمعون آلية رفع مستوى الجودة في تنفيذ مشاريع الحفريات للمرافق العامة، وجودة واستدامة الطرق في معالجة الهبوطات والحفريات لمشاريع تمديد الخدمات، من خلال استخدام هذه المواد المالئة قليلة الكثافة الـ CLSM.وقدم المدير العام لإدارة الإشراف بالأمانة المهندس ماجد القرشي خلال الاجتماع نبذة عن المواد البديلة المالئة قليلة الكثافة الـ CLSM ومكوناتها ومواصفاتها، وكيفية استخدامها في دفان حفريات خدمات المرافق العامة، ومدى ما توفره من جهد وجودة وتوفير للمال والسهولة التي تواكب استخدامها مقارنة بالطرق التقليدية، إضافة إلى تعدد استخدامات هذه المواد فهي ذات متانة وديمومة أكثر من المواد التقليدية المستخدمة في إعادة ردم الحفريات، كما أنها تقوم بملء الفراغات بشكل كامل.واستعراض الأهداف التي من أجلها تم اختيار هذه المواد لضمان جودة الطرق والتشققات الحاصلة على مسارات الطرق نتيجة تمديد الخدمات، وذلك من خلال استخدام هذه المواد لمعالجة هذه العيوب، والتي ترفع من مستوى جودة تنفيذ حفريات المرافق العامة، والمحافظة على شبكة الطرق والشوارع وتقليل العيوب الناتجة عن إعادة ردم الحفريات، وتوفر بيئة عمل آمنة وتقلل من مستوى الضوضاء الناتجة عن تنفيذ أعمال الردم بالطريقة التقليدية، وكذلك تتميز بقابليتها لإعادة الحفر بطرق يدوية أو ميكانيكية بسيطة لأعمال الصيانة للخدمات لاحقاً.// انتهى //16:17ت م0204

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