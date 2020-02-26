السعودية اليوم / 3000 طالب وطالبة ثانوي يشاركون في ملتقى السنة الأولى بجامعة الملك سعود.



الرياض 02 رجب 1441 هـ الموافق 26 فبراير 2020 م واس

شاركت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ممثلةً في إدارتي الإرشاد الطلابي للبنين والبنات أمس في ملتقى "السنة الأولى المشتركة"، بالشراكة مع جامعة الملك سعود.

ويأتي ملتقى السنة الأولى المشتركة ضمن برامج الإرشاد التعليمي المهني ليخدم أكثر من ١٥٠٠ طالبة و١٥٠٠طالب يدرسون في الصف الثالث ثانوي.

وأوضحت مديرة إرشاد الطالبات بالرياض سحر بنت عبدالرحمن عطيه أن الملتقى من البرامج الهادفة والمفيدة الموجهة لطالبات وطلاب المرحلة الثانوية بشكل مباشر والمدرجة في الخطة التشغيلية لإدارة إرشاد الطالبات.

وأبانت أن الملتقى يعرّف الطالبات المقبلات على المرحلة الجامعية في العمادة وأقسامها والمسارات الأكاديمية فيها وما تقدمه من معارف ومهارات وأنشطه يحتجن إليها لاستكمال مسيرتهن التعليمية، إضافة إلى توعيتهن وتعريفهن بكليات الجامعة والتخصصات المتاحة فيها.

من جانبها، نوهت المشرفة على الملتقى البندري الحوشان أن الإدارة حريصة على مساعدة الطالبات لفهم ذواتهن وتحقيق التكيف التربوي لهن من خلال مساعدتهن على اختيار مستقبلهن الوظيفي في ضوء إمكاناتهن وقدراتهن وتبصيرهن بالفرص المتاحة في ضوء الخطط التنموية التي تضعها الدولة وتتوافق مع "رؤية ٢٠٣٠"، لتصحيح مفاهيمهن الخاطئة نحو العمل المهني ورفع وعيهن بوظائف المستقبل والتخطيط لها وإثارة اهتمامهن بالمجالات العلمية والتقنية بما يلبي احتياجات الوطن.

يذكر أن الملتقى تضمن لقاءً تعريفياً بالبرنامج، تلاها فقرة أكاديمية، بعدها تمت استضافة المدارس في المعرض المصاحب للملتقى في جامعة الملك سعود وتقديم خدمات للطالبات، منها عرض أعمال الطالبات في المعارض المهنية واستضافة شخصيات رائدة وملهمة لعرض تجاربها المهنية أمام الطالبات، وعقد مجالس للأسرة لتوعيتها بالكشف عن مواهب أبنائها وتوجيهها.

//انتهى//

16:12ت م

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