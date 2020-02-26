شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يستعرض العلاقات الثنائية مع نظيره الموريتاني والان نبدء بالتفاصيل

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الموريتانية إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

وتم خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في العديد من المجالات، إضافة لبحث المستجدات ذات الاهتمام المشترك.