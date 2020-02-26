شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يستعرض العلاقات الثنائية مع نظيره الموريتاني والان نبدء بالتفاصيل
استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الموريتانية إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
وتم خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في العديد من المجالات، إضافة لبحث المستجدات ذات الاهتمام المشترك.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية يستعرض العلاقات الثنائية مع نظيره الموريتاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.