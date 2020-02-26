شكرا لقرائتكم خبر عن 1.48 مليون مسافر بين المملكة والكويت خلال 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني، إحصائية عن الحركة الجوية بين المملكة ودولة الكويت خلال العام الماضي 2019م متضمنة أعداد المسافرين والرحلات, وذلك تزامناً مع احتفالات اليوم الوطني لدولة الكويت الشقيقة الـ 59 الذي يوافق الخامس والعشرين من فبراير كل عام تحت شعار "وفاق يتجدد".

وكشفت الإحصائية عن ارتفاع عدد المسافرين المغادرين والقادمين بين البلدين بنسبة زادت عن 13% مقارنة بالعام الماضي 2018م، بواقع 1.48 مليون مسافر، تم نقلهم عبر 11.753 ألف رحلة.

ويأتي ذلك ضمن احتفاء الهيئة بالأشقاء في دولة الكويت بمناسبة يومهم الوطني المجيد الـ59، تعبيراً عن عمق العلاقة الأخوية التي تربط بين البلدين الشقيقين، ولمشاركتهم الفرحة وتقاسم التهاني بين الأشقاء، الذي يُعد جزءًا من الواجب الوطني تجاه الكويت الشقيقة حكومة وشعباً.

وتواصل مطارات المملكة الاحتفاء باليوم الوطني لدولة الكويت الشقيقة الـ59 تحت شعار "وفاق يتجدد"، حيث قام مطار الملك خالد اليوم بتقديم الهدايا التذكارية الخاصة بهذه المناسبة وتوزيع الأعلام الوطنية السعودية والكويتية على الأشقاء الكويتيين، كما صُدح بالنشيد الوطني الكويتي في أرجاء صالات السفر بالمطار.