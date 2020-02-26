شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ماذا فعل وزير الإعلام في أول يوم له بالوزارة؟ والان نبدء بالتفاصيل

اجتمع الدكتور ماجد القصبي وزير الإعلام ، في أول يوم عمل له بعد صدور الأمر الملكي بتكليفه ، بمسؤولي وزارة الإعلام، والتقى بموظفي مركز التواصل الحكومي ومكتب تحقيق الرؤية، واستمع إلى مقترحاتهم، واستعرض معهم سير العمل بالقطاعات والهيئات المختلفة.

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