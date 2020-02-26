شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة تحذر من السفر إلى تركيا خوفًا من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

طلبت سفارة المملكة فى تركيا من المواطنين السعوديين، نظرا لانتشار فيروس كورونا مؤخرا بشكل متزايد، واتخاذ السلطات التركية إجراءات احتياطية على المسافرين خصوصا القادمين من المناطق التي تكثر فيها الحالات ، تأجيل خطط السفر غير الضرورية.

وأهابت السفارة بالمواطنيين المتواجدين في تركيا ، اتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، واتباع الإجراءات المعلنة من وزارة الصحة في المملكة للوقاية من الإصابة بهذا الفيروس، وضرورة متابعة تحذيرات السفارة على القنوات الرسمية، وعدم التردد بالاتصال بالسفارة أو القنصلية لطلب المساعدة عند الحاجة.