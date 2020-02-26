السعودية | خوفاً من كورونا.. السفارة السعودية تحذر من السفر لتركيا

شكرا لقرائتكم خوفاً من كورونا.. السفارة السعودية تحذر من السفر لتركيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - طلبت سفارة السعودية في تركيا من المواطنين السعوديين، تأجيل خطط السفر غير الضروري إلى تركيا، نظير انتشار فيروس كورونا مؤخرا بشكل متزايد، واتخاذ السلطات التركية إجراءات احتياطية على المسافرين، خصوصا القادمين من المناطق التي تكثر فيها الحالات.
وتأمل السفارة من السعوديين المتواجدين في تركيا، اتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، واتباع الإجراءات المعلنة من وزارة الصحة في السعودية، للوقاية من الإصابة بهذا الفيروس، وضرورة متابعة تحذيرات السفارة على القنوات الرسمية، وعدم التردد بالاتصال بالسفارة أو القنصلية لطلب المساعدة عند الحاجة.
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