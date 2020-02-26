السعودية | ورشة عمل في السعودية تنتج فيلماً قصيراً في 5 أيام

شكرا لقرائتكم ورشة عمل في السعودية تنتج فيلماً قصيراً في 5 أيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - جرت العادة أن تختتم ورش العمل بجملة توصيات، ربما لا تتعدى كونها حبراً على ورق، إلا أن ذلك اختلف حينما نتج فيلم قصير عن ورشة عمل نظمها الصالون السينمائي في جدة لمدة خمسة أيام، واختتمت أعمالها أمس، والذي قام بتجسيده 15 مشاركا في الورشة، وحمل اسم "عيد ميلاد توتي".

ورشة العمل التي قدمها المستشار والمدرب الدولي الفنان خلف المالكي، أقيمت على مستوى السعودية في التمثيل الدرامي، واختتمت أعمالها بعرض الفيلم القصير من أداء ودعم من مجموعة صناعة الأفلام، التي تضم نخبة من المتخصصين في مجال التصوير والإخراج السينمائي.

وأوضح المخرج هاني المحمادي مؤسس المجموعة، أن مجموعة صناعة الأفلام، أخذت على عاتقها إثراء الجانب العلمي لصناعة الفيلم بالسعودية على مدى السنوات الخمس الماضية عن طريق الورش واللقاءات السينمائية.

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وهدفت الورشة التي اشتملت على الجانب النظري والعملي، إلى إعطاء المشاركين الأسس الصحيحة في التمثيل، والتعرف على أنواع الدراما وكيفية استحداث العاطفة والمواصفات المطلوبة في الممثل، إلى جانب طبيعة العلاقة بين الممثل والكاميرا.

فيما أتاحت الورشة الفرصة للمشاركين للوقوف أمام الكاميرا وتقديم أدوار لشخصيات فيلم "عيد ميلاد توتي" بعد تدريبهم بالشكل الجيد وفق منهج علمي، وتوفير المعدات وطاقم التصوير والأعمال الفنية والتسويقية، قبل موعد الورشة استعداداً لتنفيذ الفيلم وعرضه في الختام قبل تسليم الشهادات.

أمام ذلك، قال المستشار والمدرب الدولي خلف المالكي "التمثيل حرفة لا تكتفي فقط بالموهبة وإنما يجب صقلها وتنميتها بالدراسة والتدريب على أيدي متخصصين للوصول إلى الشكل الاحترافي، في هذه الورشة ألقينا الضوء على المعايير اللازم توافرها في الممثل وعلى الأدوات اللازمة لصقل موهبته".

يذكر أن الفيلم القصير "عيد ميلاد توتي" تم تقديمه بدعم من ستارت آب فيولز للمستشار الإعلامي المخرج مهند قمقمجي، وشهد حضور نخبة من نجوم الدراما السعودية في مقدمتهم الفنان محمد بخش والفنان نزار سليماني والفنان مجدي القاضي.