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محمد بن مسعود - الدمام - وصل إلى الرياض، اليوم، الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية الوزير المرافق، والأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، وسفير المملكة لدى الجزائر عبدالعزيز بن إبراهيم العميريني، وسفير الجزائر لدى المملكة أحمد عبدالصدوق، ومندوب عن المراسم الملكية.رئيس الجمهورية الجزائرية
26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441 04:58 PM
وصل إلى الرياض، اليوم، الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية الوزير المرافق، والأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، وسفير المملكة لدى الجزائر عبدالعزيز بن إبراهيم العميريني، وسفير الجزائر لدى المملكة أحمد عبدالصدوق، ومندوب عن المراسم الملكية.
، الرئيس الجزائري يصل الرياض ،
المصدر : الخليج 365
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