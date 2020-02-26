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شارك في مراسم الجنازة العسكرية للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي، والملحق العسكري بالسفارة العميد خليل المنقور، بمنطقة المراسم العسكرية بمسجد المشير بالتجمع الخامس بالقاهرة.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قد أرسلا برقيتي عزاء ومواساة، أمس، للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في وفاة الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق رحمه الله.
سفير خادم الحرمين بمصر مراسم الجنازة العسكرية للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك
26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441 04:52 PM
بمشاركة الملحق العسكري في السفارة السعودية بالقاهرةسفير خادم الحرمين بمصر يشارك في الجنازة العسكرية للرئيس الأسبق مبارك
شارك في مراسم الجنازة العسكرية للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي، والملحق العسكري بالسفارة العميد خليل المنقور، بمنطقة المراسم العسكرية بمسجد المشير بالتجمع الخامس بالقاهرة.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قد أرسلا برقيتي عزاء ومواساة، أمس، للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في وفاة الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق رحمه الله.
، سفير خادم الحرمين بمصر يشارك في الجنازة العسكرية للرئيس الأسبق مبارك ،
المصدر : الخليج 365
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